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Новости /  Общество /  Культура  

Команду КВН «Волжане СамГТУ» пригласили в сезон «Высшей лиги КВН – 2019 г.»

25 января 2019 11:19
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Команду КВН «Волжане СамГТУ» пригласили в сезон «Высшей лиги КВН – 2019 г.»
Всего Самарскую область на фестивале представляли 8 команд КВН.

Международный союз КВН совместно с телевизионным творческим объединением АМиК с 12 по 25 января 2019 г. проводит в г. Сочи «ХХХ международный фестиваль команд КВН «КиВиН – 2019».

Вечером 24 января прошла съемка гала-концерта, которая была финальным отборочным этапом в «Высшую лигу» международного союза КВН. В гала -концерте приняла участие команда КВН «Волжане СамГТУ». После удачного выступления, члены жюри пригласили команду КВН «Волжане СамГТУ» в сезон «Высшей лиги КВН – 2019г.» (Первый канал).

Завершением фестиваля стало оглашение списка участников телевизионных лиг Международного союза КВН сезона 2019 г. Команда КВН «Неваляшка» Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева приглашена представлять наш регион (в телевизионной) «Первой Лиге МС КВН»( игры лиги проходят в г. Казань).

Всего Самарскую область на фестивале представляли оргкомитет Движения «Самарский КВН», а также 8 команд КВН:
«Волжане СамГТУ» - Самарский государственный технический университет;
«Взгляд Леонида Каневского» - Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева;
«Антон Палыч» - Самарский государственный медицинский университет;
«Сборная спортфака» - Самарский государственный социально-педагогический университет;
«Неваляшка» - Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева;
«Тронулись» - Самарский государственный университет путей сообщения;
«2х2» - Самарский университет;
«Юность» - г. Отрадный;
«Особый случай» - Самарский государственный технический университет.


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