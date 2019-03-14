Фестиваль «Веснушка» шагает по Самарской области

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15 марта в 11:00 состоится первый концерт областного фестиваля студенческого творчества «Веснушка – 2019» в профессиональном училище села Домашка (с.Домашка, ул.Зелёная, 3). В этом году в рамках фестиваля пройдут концерты в 15 ссузах Самары, Тольятти, Нефтегорска, Богатого, Обшаровки и Сергиевска.Фестиваль «Веснушка – 2019» - это серия концертов, которые студенты ссузов самостоятельно организуют и представляют на оценку профессионального жюри. В этом году организаторы предоставили свободу выбора темы концерта участникам фестиваля. Для студентов, которые не смогут выступить в рамках творческой программы своего ссуза, организуют отдельный конкурсный день.Открывают череду концертов фестиваля студенты профессионального училища с.Домашка. Основной сюжетной линией выступит понятие любовь и ее проявления. Зрители окунутся в атмосферу весны, любви и творчества.Лучшие номера из 15 концертов и конкурсного дня пригласят на гала-концерт фестиваля, который впервые включен в программу Самарской студенческой весны. Это нововведение увеличивает шансы участников «Веснушки» попасть не только на областной этап, но и на Всероссийскую студенческую весну. Для студентов это возможность поработать с профессиональными сценаристами, режиссерами и выступить на большой сцене перед молодыми людьми со всей России.Областной фестиваль студенческого самодеятельного творчества Самарской области «Веснушка» впервые вышел на региональный уровень в 2018 году. В нем приняло участие рекордное количество профессиональных образовательных организаций - 30 ссузов Самарской области. В этом году, традиционно, для повышения уровня номеров были организованы мастер-классы, в которых приняло участие более 200 студентов ссузов области.