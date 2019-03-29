Чем заняться на выходные в Самарской области?
29 марта 2019 12:12
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ТОЛЬЯТТИ
30 марта, 10.00-18.00
Выставка Никаса Сафронова "Бесконечная история"
Тольяттинский художественный музей, бульвар Ленина, 22
30 марта, 12.00
Урок этикета "Театральная шпаргалка"
Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Горького, д. 42
30 марта, 18.00
Концерт квартета им. Давида Ойстраха
Тольяттинская филармония, ул. Победы, 42
31 марта, 11.00
Занятия ботанического кружка "Грядки"
Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Горького, д. 42
31 марта, 15.00
Литературный петанк
Библиотека Культурного центра «Автоград», ул. Юбилейная, 8
СЫЗРАНЬ
30 марта, 15.00
Открытый урок «Работа над кантиленой в фортепианном классе»
Детская школа искусств № 1 г.о. Сызрань, ул. Советская, д. 49
31 марта, 9.00-17.00
Фотовыставка «Сохраняя традиции»
МБУ ЦБС филиал № 18
30 марта, 9.00-17.00
Выставка цыганской культуры «Романипэ»
Выставочный зал краеведческого музея, ул. Свердлова, д. 2
Источник: l_ask_l
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