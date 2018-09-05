88 театральный сезон в самарском театре оперы и балета откроется 7 сентября

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Новый театральный сезон в САТОБ стартует тремя театральными вечерами подряд: 7 и 8 сентября на сцене опера «Кармен», 9 сентября – балет «Эсмеральда». Это две главные премьеры предыдущего сезона.В постановке Георгия Исаакяна события оперы «Кармен» разворачиваются как цепь кинематографических сцен – воспоминаний, всплывающих в памяти Хозе, который ожидает казни за убийство возлюбленной. Вот он встречает Кармен среди работниц табачной фабрики, вот она сбегает из-под ареста, а вот из-за нее он сам становится дезертиром. Но вольная жизнь среди цыган не приносит Хозе счастья: Кармен уходит к тореадору Эскамильо. Вернуть ее нельзя – можно только убить. Кармен – архетип, который не имеет национальности, поэтому на сцене не воспроизводятся устоявшиеся стереотипы испанского антуража.«Новая «Эсмеральда» основана на той же версии Мариуса Петипа 1899 года, что и постановка Большого театра, и так же следует либретто Жюля Перро 1844 года: от приключений во Дворе Чудес до финального хэппи-энда; только действий не четыре, как было в XIX веке, а три, как стало принято в XX.