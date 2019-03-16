Самарцев приглашают на открытие выставки канадского театрального фотографа Николя-Франк Вашона

56

К году театра и в рамках фестиваля Франкофонии 22 марта состоится открытие выставки канадского фотографа Николя-Франк Вашона "Война и мир: взгляд на квебекскую сцену".Фотографии познакомят вас с миром театра кукол "Желтая субмарина" ("Sous-Marin Jaune", Канада, Квебек) и постановкой по произведению Льва Толстого "Война и мир" режиссера-постановщика Антуана Лаприза, подготовленной совместно с театром "Le théâtre de quartier".Выставка подготовлена при поддержке Посольства Канады в РФ.Открытие состоится 22 марта в 17.00 в Альянс Франсез Самара по адресу ул. Высоцкого, 10, 2-ой этаж.