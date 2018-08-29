Книжная выставка «Университет – Наука – Город – 2018» пройдет в Самаре

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3–4 сентября в Самаре пройдет VIII академическая книжная выставка издательской деятельности «Университет – Наука – Город – 2018» под эгидой Совета ректоров вузов Самарской области, организованная Самарским филиалом Московского городского педагогического университета и Самарской областной универсальной научной библиотекой.Выставка проходит каждые два года, в этом году приурочена к празднованию 100-летия университетского образования в Самарской области.3 сентября в 16.00 в Самарском академическом театре оперы и балета состоится открытие выставки «Университет – Наука – Город – 2018» в рамках торжественного мероприятия, посвященного 100-летию университетского образования в Самарской области.4 сентября выставка продолжит свою работу в Самарской областной универсальной научной библиотеке. На выставке ведущие вузы Самарской области представят свои научные монографии, учебные и методические пособия, сборники статей, материалы конференций, вузовские научные журналы, электронные издания за 2017–2018 гг. Для издателей будет организована обучающая программа по вопросам применения государственных библиографических стандартов в современном издательском деле и по проблемам электронного книгоиздания.Также в течение всего дня будут открыты для посещения экспозиции Самарской областной универсальной научной библиотеки: «Самара, рожденная в сердце России…», «Горький и Александровская публичная библиотека в Самаре», «Иван Сергеевич Тургенев: неизвестное об известном».Вход на мероприятия выставки свободный.Фото pixabay.com