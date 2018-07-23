88 театральный сезон в самарском оперном театре откроется 7 сентября
23 июля 2018 12:33
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Самарский академический театр оперы и балета готовится к началу 88 театрального сезона. Откроет его 7 и 8 сентября премьера минувшего сезона – опера Ж. Бизе «Кармен». Первым балетным спектаклем будет «Эсмеральда» 9 сентября. Кроме того, на первую половину сезона запланировано две премьеры – опера «Джанни Скикки» в середине ноября и балет «Чиполлино» на начало декабря. Также запланированы премьеры и на вторую половину сезона.
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