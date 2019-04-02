4000 самарцев посетили театры в рамках Всероссийской акции «Культурный минимум»

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С 25 по 29 марта в рамках Международного дня театра прошла Всероссийская акция «Культурный минимум». Самарская область стала одним из регионов участников. Всего в проведение события было задействовано 85 регионов и более 500 учреждений культуры. Состоялось около 900 мероприятий – спектаклей, экскурсий по закулисью театров, творческих встреч и мастер-классов, которые посетили около 80 000 человек.Цель Акции – сохранение культурных традиций и создание новых. В 2019 году событие было приурочено к Году Театра в России ипозволило объединить за просмотром спектаклей представителей разных поколений.Инициатором «Культурного минимума» выступила активная творческая молодежь, которая приглашала друзей, знакомых и родственников на театральные площадки своего города, где была подготовлена специальная программа мероприятий.«В этом году мы посвятили «Культурный минимум» исключительно театру. Несмотря на сужение тематики, мы видим, что Акция выросла истала масштабнее, охватив все 85 регионов страны. В сравнении с прошлым годом количество участников увеличилось более чем в полтора раза. Это говорит о возрастающем интересе людей к культуре в целом и театру в частности. В 2019 году к организаторам присоединись еще больше молодых деятелей культуры – выпускников форума «Таврида», которые призывали друзей, знакомых и вообще всех участвовать в акции. Уверен, акция «Культурный минимум» стала ярким фрагментом Года театра в России», – считает руководитель проекта «Таврида», директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин.Специально для Акции были подготовлены социальные видеоролики на темы: «Театр – это актуально!», «Театр – это волшебство!», «Театр – это любовь!». Суммарно за неделю ролики в социальных сетях набрали более 1 миллиона просмотров.В Самарской области участие приняли 15 театров и домов культуры, среди которых Государственное бюджетное учреждение культуры Самарский театр юного зрителя"СамАрт", ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры», передает пресс-служба Самарского Союза Молодежи.Фото: пресс-служба Самарского Союза Молодежи