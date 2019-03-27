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28 марта в Самаре выступит франко-бенинская певица Мина Агосси

27 марта 2019 10:04
88
28 марта в Самаре выступит франко-бенинская певица Мина Агосси
Она даст концерт в рамках фестиваля Франкофонии.

Певица создала свою первую джазовую группу в 1993 году.

Ее первый альбом сразу получил премию «Молодые таланты» ФНАКа.

Второй получил уже «5 диапазонов» в журнале Диапазон и отметку «самый эмоциональный диск» в журнале Jazz magazine.

20 лет карьеры не приглушили свежесть звучания ее голоса и музыки, сотканной из фантазий и акробатики звуков, услышанных во снах. Уход от клише традиционной африканской музыки и одновременно возвращение к бенинским корням, погружение в теплую меланхолию, в море света и красок, в монотонные ритмы старинных заклинаний...

Мина Агосси выступала на самых крупных джазовых фестивалях мира в США, Италии, Испании, Польше, Великобритании, Германии, Париже, Швейцарии, Японии и Сирии. Ее дискография насчитывает 13 дисков, многие из которых записаны на известных лейблах CANDID и Naïve. Мина Агосси не только получила множество музыкальных наград, но и была названа почетным гражданином Джерси-Cити и получила орден «За заслуги» от министра культуры Франции Фредерика Митеррана.

В Самаре Мина Агосси выступит в рамках фестиваля Франкофонии и представит программу на французском языке, в которую войдут произведения собственного сочинения и известные песни, сообщает Альянс Франсез Самара.
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