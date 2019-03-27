28 марта в Самаре выступит франко-бенинская певица Мина Агосси

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Певица создала свою первую джазовую группу в 1993 году.Ее первый альбом сразу получил премию «Молодые таланты» ФНАКа.Второй получил уже «5 диапазонов» в журнале Диапазон и отметку «самый эмоциональный диск» в журнале Jazz magazine.20 лет карьеры не приглушили свежесть звучания ее голоса и музыки, сотканной из фантазий и акробатики звуков, услышанных во снах. Уход от клише традиционной африканской музыки и одновременно возвращение к бенинским корням, погружение в теплую меланхолию, в море света и красок, в монотонные ритмы старинных заклинаний...Мина Агосси выступала на самых крупных джазовых фестивалях мира в США, Италии, Испании, Польше, Великобритании, Германии, Париже, Швейцарии, Японии и Сирии. Ее дискография насчитывает 13 дисков, многие из которых записаны на известных лейблах CANDID и Naïve. Мина Агосси не только получила множество музыкальных наград, но и была названа почетным гражданином Джерси-Cити и получила орден «За заслуги» от министра культуры Франции Фредерика Митеррана.В Самаре Мина Агосси выступит в рамках фестиваля Франкофонии и представит программу на французском языке, в которую войдут произведения собственного сочинения и известные песни, сообщает Альянс Франсез Самара.