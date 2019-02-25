20 марта в Самаре открывается фестиваль Франкофонии

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Фестиваль Франкофонии, который ежегодно проводит «Альянс Франсез Самара», предлагает возможность принять участие в конкурсах тем, кто изучает французский язык, и культурные мероприятия для широкой публики, интересующейся франкофонными культурами.К году театра вся сеть Альянс Франсез России приглашает всех, кому от 6 до 25 лет, принять участие в конкурсе монологов на французском языке. Участникам необходимо представить публике и жюри театральную миниатюру в форме монолога или чтецкой работы, подготовленную на основе прозаического или драматического текста франкофонного автора. В категории 18-25 лет главным призом является поездка во Францию, а это значит, что по результатам региональных конкурсов 10 человек из России отправятся в двухнедельную поездку во Францию уже этим летом. Заявки на конкурс в Самаре принимаются до 10 марта, а сам конкурс пройдет 20 марта, в Международный день франкофонии в Центре социализации молодежи. В этот день школы и вузы Самары (и не только!) покажут также свои театральный постановки на французском языке.Еще один конкурс, в котором можно побороться за поездку во Францию, предлагает молодежи в возрасте от 18 до 25 лет принять участие в диктанте на французском языке. Региональный этап диктанта состоится 1 марта. Заявку на конкурс можно подать до 27 февраля. Самый сильный участник в орфографии французского языка из Самары отправится в Москву для участия во всероссийском конкурсе. Не менее 10 победителей будут поощрены поездкой во Францию летом 2019 г.Традиционно будет организован Конкурс французской песни. В этом году участникам предлагается исполнить песни из мюзиклов на французском языке. Конкурс состоится 26 марта, а заявки принимаются до 10 марта.А в фестивальной программе самарцев ждут: концерт франко-бенинской джазовой певицы Мины Агосси 28 марта, мастер-класс алжирской кухни 30 марта, встреча с франкофонами из Сенегала, мастерская о французском рэпе и киноклуб с носителем языка, интерактивная презентация франко-русского издания детской книги «Огрызок и Косточка» и выставка о канадском театре.Все перечисленные мероприятия доступны широкой публике и проводятся с переводом на русский язык или на двух языках. С подробной программой можно ознакомиться на сайте Альянс Франсез в разделе «Культурные мероприятия» http://www.afrus.ru/ru/samara/p/kultura