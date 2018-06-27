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Новости /  Общество /  Культура  

2019 год в России объявлен Годом театра: Впервые с 2001 года в России пройдет Международная театральная Олимпиада‏

27 июня 2018 17:43
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"2019 год в России объявлен Годом театра. А ключевым событием его творческой программы станет Международная театральная  Олимпиада.
Она впервые с 2001 года пройдет в России — в Санкт-Петербурге — и примет около 30 ведущих театральных коллективов из 15 стран", - сообщается в Твиттере Минкультуры России.

Фото: Твиттер




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