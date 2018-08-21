25 августа в Самаре пройдет городской Фестиваль цветов

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В субботу, 25 августа 2018 года в Самаре пройдет ставший уже традиционным Фестиваль цветов. Этот яркий летний праздник соберет гостей в историческом Струковском саду – излюбленном месте отдыха самарцев, который совсем недавно открылся после ремонта и радует жителей города обновленными цветущими аллеями и великолепными ландшафтами (0+).В этом году городской Фестиваль цветов пройдет в новом формате. Особую привлекательность ему придаст яркое костюмированное шествие и карнавальная кавалькада, которая пройдет по пешеходной зоне улицы Куйбышева. Впервые в составе карнавального шествия проедут цветочные платформы с прекрасными композициями, оформленные лучшими флористами Самары, Санкт-Петербурга и Казани. В пешей колонне примут участие яркие костюмированные персонажи, группа барабанных шоу, жители города в тематических «цветочных» костюмах. Карнавальное шествие стартует в 13.00 от площади Революции и пройдет по улице Куйбышева до Струковского сада.Фестиваль цветов, традиционно предоставляющий самарским флористам площадку для творчества, обещает много сюрпризов.В этот день Струковский сад украсят тысячи самых разных цветов и множество ландшафтных и флористических композиций. Так, ключевые объекты сада – фонтан «Мальчик и девочка», ротонда, грот, перголы - облачатся в цветочные костюмы. Живописные ландшафтные и флористические композиции «Сокол», «Шахматные фигуры», «Бабочка на шаре», «Романтичная карета», «Скалы» появятся на территории Струковского сада.На сцене открытой эстрады и летнего театра пройдут концертные программы с выступлениями лучших музыкальных джазовых и эстрадных исполнителей, яркие и зажигательные номера от хореографических школ города, конкурс лучших «цветочных» костюмов, флористический шоу-показ.Полюбоваться замечательными цветочными инсталляциями можно будет на презентациях флористических салонов и на площадке «Цветочное панно», на которой будет организована литературная программа, посвященная 150-летию русского писателя, прозаика, драматурга Максима Горького.Гости фестиваля смогут увидеть уникальный перфоманс фестиваля «Пластилиновый дождь», поучаствовать в мастер-классах от ведущих самарских флористов и ландшафтных дизайнеров, литературных конкурсах, шахматном турнире на площадке шахматного клуба.Крупные самарские компании - «Леруа Мерлен», садовый центр Веры Глуховой, «Зеленая страна» - организуют свои презентационные площадки, лаундж-зоны с показом мастер-классов.Маленькие участники фестиваля смогут весело провести время на специально созданной площадке «Волшебная страна» - здесь пройдут увлекательные интерактивные программы. Ребят и их родителей ждут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.На традиционной выставке-продаже, которая в этом году разместится вдоль Струковского сада по улице Куйбышева, от улицы Красноармейской до улицы Шостаковича, можно будет приобрести различные цветы и саженцы, комнатные и садовые растения. Изделия мастеров декоративно-прикладного искусства можно приобрести на ярмарке в Струковском саду.Фестиваль цветов в Струковском саду начнется в 12.00. Основные мероприятия продлятся до 18.00, концертная программа в летнем театре – до 19.30, сообщает горадминистрация.Обращаем внимание, что 24 августа Струковский сад будет закрыт для посещения в связи с подготовкой к Фестивалю цветов.