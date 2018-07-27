28 и 29 июля на пешеходной улице Куйбышева самарцев ждут развлечения

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Уже в ближайшие выходные 28 и 29 июля улица Куйбышева вновь станет пешеходной! Для жителей и гостей Самары подготовлена насыщенная творческая программа (0+)С 16.00 до 18.00 около Самарского областного художественного музея на ул. Куйбышева, 92 пройдет открытый пленэр «Арт-шаг».Любой прохожий сможет присоединиться к процессу. Для непрофессиональных участников проведут мастер-классы. По итогам пленэра в социальных сетях музея будут организованы выставка работ и голосование. Художник, чья работа наберет наибольшее количество голосов, получит приз от магазина художественных материалов «Артландия». Первые 50 участников пленэра получат билет на новую выставку соцреализма «Город солнца» из коллекции «РОСИЗО». Мероприятие будет сопровождать живая музыка в исполнении самарского джазового коллектива Jazz Guide Jam.С 19.00 до 23.00 - танцевальный мастер-класс по латиноамериканским танцам (около кинотеатра «Художественный).С 9.00 до 23.00 - шоу бразильских барабанов (на пересечении с улицей Ленинградской).С 16.00 до 18.00 площадка от клуба Любителей Головоломок (на пересечении с улицей Некрасовской).Напомним, ул. Куйбышева будет пешеходной до конца лета по субботам и воскресеньям. До 3 сентября принято решение в качестве эксперимента тестировать улицу по выходным. Окончательное решение примут сами жители, сообщает пресс-служба горадминистрации.