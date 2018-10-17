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19 октября в Самаре открывается XVIII Фестиваль классического балета им. Аллы Шелест. В честь 200-летия со дня рождения великого российского балетмейстера фестиваль в этом году носит название «Эпоха Петипа. После Петипа».Алла Шелест (1919-1998) – легендарная прима-балерина Мариинского театра. С 1970 по 1973 годы была главным балетмейстером Самарского театра.Почетным гостем фестиваля станет Кадер Беларби – французский танцовщик и хореограф, этуаль Парижской оперы в 1990-х годах, сегодня – руководитель балетной труппы Театра Капитолия. Беларби – артист так называемого «поколения Нуреева»: звезд, чья стремительная карьера разворачивалась во времена, когда Рудольф Нуреев возглавлял балетную труппу Парижской оперы.Открытие фестиваля – 19 октября в 18:30.Фестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области.