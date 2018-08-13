19 – 28 октября в Самаре пройдет XVIII Фестиваль классического балета им. А. Шелест

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Главное событие начала 88 театрального сезона – XVIII Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. В этом году программа фестиваля традиционно включает два гала-концерта и три балетных спектакля. Откроется фестиваль большим гала-концертом с участием звезд мировой балетной сцены, также будет показана премьера 87 театрального сезона – балета Ц. Пуни «Эсмеральда».Алла Шелест – одно из самых значительных имен в истории российского балета ХХ века. Почти 25 лет она танцевала на прославленной сцене Петербургского Государственного академического Мариинского (тогда Ленинградского им. Кирова) театра. В 1970-1973 годах Алла Шелест возглавляла балетную труппу нашего театра. Рождение Фестиваля классического балета имени Аллы Шелест в Самаре было закономерно: 9 октября 1994 г. на самарской сцене состоялся «Вечер в честь Аллы Шелест», сделавший очевидным идею именного фестиваля, которая воплотилась в реальность в октябре 1995 г. Фестиваль ежегодно становится памятным форумом, который собирает лучших российских балерин и танцовщиков. Тематика каждого форума отражает грани таланта Аллы Шелест – балерины и хореографа. Фестиваль сегодня не просто культурное событие в мире танца, а поддержка традиций русского классического балета.Фестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области.