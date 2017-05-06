Грузчик из Чапаевска ограбил девушку, местную жительницу

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Неизвестный злоумышленник напал на 24-летнюю местную жительницу и потребовал отдать ему сотовый телефон. Потерпевшая передала злоумышленнику мобильное устройство, но мужчина вернул его хозяйке и похитил из сумки девушки денежные средства в размере 760 рублей. После совершения правонарушения мужчина скрылся в ближайших дворах.О случившемся девушка сразу сообщила в местный отдел полиции и подробно описала злоумышленника.В течение 30 минут стражи правопорядка заметили мужчину, подходившего под описание разыскиваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.В ходе опроса сотрудники органов внутренних дел установили, что мужчина приезжал в Чапаевск на заработки – подрабатывал грузчиком в местных супермаркетах. Злоумышленник сознался в содеянном. Похищенные деньги изъяты.По данным правоохранителей, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.