Знакомый украл у жителя Жигулевска украшений на 14 тысяч рублей

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В Жигулевске к наряду патрульно-постовой службы, находившемуся на маршруте патрулирования, обратился 73-летний местный житель. Пожилой мужчина рассказал полицейским, что у него из квартиры украдены ювелирные изделия. В квартиру дома, расположенного на улице Первомайской, направили следственно-оперативную группу.Установлено, что в гости к пенсионеру приходил его знакомый, с которым они употребляли спиртное. В ходе застолья хозяин квартиры уснул, а когда проснулся, то обнаружил пропажу ювелирных изделий. Ущерб пенсионер оценил почти в 14 000 рублей.Описание предполагаемого злоумышленника получили в том числе все наружные службы полиции. Вскоре на улице Интернациональной подозреваемого задержали те самые патрульные полицейские, к которым обратился за помощью потерпевший.По данным стражей порядка, задержанный 28-летний местный житель нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе допроса мужчина признал свою вину полностью. Украденные ювелирные изделия в ближайшее время будут возвращены законному владельцу.О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.