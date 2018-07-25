Заместитель руководителя областного управления Росгвардии РФ Дмитрий Сазонов задержан за взятку

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По информации «СО «ОНЛАЙН», Дмитрия Сазонова задержали сегодня на пересечении улиц Вилоновской и Арцыбушевской, рядом с домом №84 на Вилоновской. В этом доме, по неофициальной информации, ранее находился ресторан Vacuum, собственницей которого якобы являлась дочь Сазонова-младшего. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за решение заместителем руководителя областногоУправления Росгвардии неких проблем частных охранных предприятий, подконтрольных «законовскому» ОПС. Задержание Дмитрия Сазонова готовилось на протяжении нескольких месяцев.Дмитрий Сазонов родился в октябре 1971 года в Саратове, закончил Саратовское высшее командное училище МВД России, а затем Саратовский юридический институт МВД России.Начал службу в органах внутренних дел с должности госавтоинспектора ГАИ УВД Самарской области, далее проходил службу на различных руководящих должностях.С 2001 года по 2009 год Сазонов-младший был заместителем начальника управления, начальником милиции общественной безопасности УВД города Самары. В 2008 году он возглавил ОВД по муниципальному району Волжский Самарской области. Летом 2011 года назначен на должность начальника Управления вневедомственной охраны ГУ МВД России по Самарской области.На момент задержания Сазонов нес службу в должности замнчальника областного управления Росгвардии и руководил Центром лицензионно-разрешительной работы. Отец офицера, Виктор Сазонов, возглавляет областной парламент около 15 лет. Несколько недель назад, по неофициальной информации, он собирался подать в отставку с поста председателя губдумы.