За сутки в Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли две кражи велосипедов
26 августа 2017 11:30
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Сразу две кражи велосипедов за одни дежурные сутки раскрыли в Тольятти сотрудники Росгвардии.
В первом случае находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны, проезжая по улице Свердлова, заметил молодого человека, передвигавшегося на велосипеде, который явно больше подошел бы представительнице прекрасного пола. Патрульные решили выяснить, не является ли он украденным. Во время беседы 21-летний тольяттинец признался, что действительно незадолго до этого похитил велосипед из подъезда дома, расположенного на улице Свердлова. Стражи правопорядка установили, что двухколесное средство передвижения принадлежит местной жительнице 1971 года рождения.
Второй экипаж вневедомственной охраны, следуя по улице Фрунзе, увидел подростка, который катил велосипед. Так как было раннее утро, патрульные решили поинтересоваться, почему юноша находится на улице. Молодой человек рассказал, что велосипед его попросили отвезти двое знакомых. Установив место, где они находятся, стражи правопорядка отправились по указанному адресу. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии обнаружили двух тольяттинцев 1984 и 1999 годов рождения. Они признались, что украли велосипед из подъезда дома, расположенного на улице Московской.
Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанных коллегам из полиции. По обоим фактам возбуждены уголовные дела о краже, сообщает пресс-группа Росгвардии.
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