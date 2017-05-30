Жителя Саратовской области задержали за грабеж в Самаре

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Подозреваемого в преступлении имущественной направленности задержал экипаж вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования. Следуя по улице Рабочей в Самаре, сотрудники Росгвардии заметили мужчину. Его приметы подходили под описание злоумышленника, совершившего незадолго до этого грабеж. Потерпевший 1991 года рождения лишился двух сотовых телефонов и средства самообороны «УДАР».Патрульные решили проверить пешехода на причастность с противоправному деянию. Стражи правопорядка задержали жителя Саратовской области 1991 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает пресс-шруппа Росгвардии.Фото pixabay.com.