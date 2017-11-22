Жителя Самарской области уличили в крупном мошенничестве при получении выплат

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В 2017 году Управлением ФСБ России по Самарской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о возможной причастности жителя региона к мошенничеству при получении социальной выплаты в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 год и на период до 2020 года».Установлено, что в сентябре 2014 года он обратился в администрацию Пестравского района Самарской области с заявлением о включении в состав участников указанной программы и предоставил пакет документов, а также копию фиктивного трудового договора, якобы заключенного с ИП КФХ «Садчиков» (Пестравский район), согласно которому первый осуществляет трудовую деятельность в данной крестьянско-фермерском хозяйстве. При этом обвиняемый умолчал обстоятельство, исключающее возможность получения субсидии, а именно, что действительным и основным местом его трудовой деятельности является ООО ЧОП «Вымпел-Ком» (пгт. Петра Дубрава Волжского района Самарской области).В дальнейшем на основании предоставленных сведений мошенник неправомерно получил социальную выплату в размере 1120463 рублей.Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат.Суд назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с отсрочкой приговора на 1,5 года.