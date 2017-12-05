Жителя Новокуйбышевска осудили за размещение материалов, разжигающих ненависть
5 декабря 2017 12:27
118
Управлением ФСБ России по Самарской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий по линии противодействия радикализации молодежи установлен житель г. Новокуйбышевска 1991 г.р., который на своей персональной странице социальной сети «ВКонтакте» размещал материалы, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
23 октября 2017 года решением Новокуйбышевского городского суда Самарской области он признан виновным и приговорен к одном году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
1 декабря 2017 20:43
Власти напоминают - участие в несанкционированном митинге влечет административную ответственность. Закон
423
1 декабря 2017 17:48
А также он пообещал в дальнейшем единовременно передать еще 1 миллион рублей и ежемесячно передавать 5миллионов рублей за не проведение в отношении взяткодателя... Закон
1321
30 ноября 2017 21:16
Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Закон
1301
30 ноября 2017 18:51
В случае, если мессенджер откажется от идентификации пользователей, он будет заблокирован. Закон
313
30 ноября 2017 17:49
Около 300 тонн одежды известных марок могло быть незаконно ввезено в Россию за последние два года через канал контрабанды, Закон
256
30 ноября 2017 17:42
В ведомстве поддержали инициативу об уголовной ответственности для организаций. Закон
299
30 ноября 2017 16:15
Он передал начальнику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области 200 тысяч рублей в качестве взятки... Закон
383
Происшествия
5 декабря 2017 13:36
По факту обнаружения боеприпаса возбудили уголовное дело. Происшествия
8
5 декабря 2017 13:06
С помощью специального приложения работники ОСП просканировали госномера 23 автомобилей. Происшествия
37
5 декабря 2017 12:58
По предварительной информации никто не пострадал. Происшествия
81
Криминал
5 декабря 2017 12:46
У женщины похитили золотые украшения. Криминал
58
5 декабря 2017 12:27
Его осудили на полтора года условно. Криминал
117
5 декабря 2017 11:47
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Криминал
97
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5161
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1822
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8714
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2502
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10099
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2873
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2208
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1480
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1834
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1722
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1444
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3074
Мероприятия