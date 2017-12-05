Жителя Новокуйбышевска осудили за размещение материалов, разжигающих ненависть

118

Управлением ФСБ России по Самарской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий по линии противодействия радикализации молодежи установлен житель г. Новокуйбышевска 1991 г.р., который на своей персональной странице социальной сети «ВКонтакте» размещал материалы, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку.В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».23 октября 2017 года решением Новокуйбышевского городского суда Самарской области он признан виновным и приговорен к одном году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.Приговор вступил в законную силу.