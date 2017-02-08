Жителя Безенчука обвинили в изнасиловании собственной жены под угрозой ножа

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В дежурную часть Отдела МВД России по Безенчукскому району поступило сообщение от 23-летней местной жительницы. Девушка сообщила, что стала жертвой изнасилования. По словам заявительницы, в вечернее время, когда она возвращалась домой с работы, муж подкараулил ее и, угрожая ножом, завел в гаражный массив, где совершил противоправное деяние.В ходе работы на месте происшествия сотрудники органов внутренних дел изъяли необходимые вещественные доказательства, в том числе нож, которым потерпевший угрожал подозреваемый. Оперативники установили место нахождения 22-летнего подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Мужчина дал признательные показания. По данным сотрудников полиции, супруги готовились к расторжению брака. Судебное заседание было назначено на конец февраля.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.