Жительницу Уральска за кражу в Самарской области нашли по отпечатку пальца три года спустя
4 декабря 2017 13:53
113
В марте 2014 года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский» поступило сообщение от 80-летней жительницы села Дмитриевка о том, что у нее из дома похитили деньги и ювелирные изделия.
Сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что около 9 утра она ушла в магазин, закрыв дом на замок. Ключ, как обычно, положила под коврик. Назад пенсионерка вернулась около полудня. Открыв замок, она зашла в дом. Женщине сразу бросилось в глаза, что некоторые вещи лежат не на своих местах. Догадка о визите в дом незваного гостя спустя пару минут нашла свое подтверждение: в спальне в тумбочке не оказалось денежных сбережений, а в зале из вазочки исчезли золотые украшения. В общей сложности сумму похищенного женщина оценила в 53 тысячи рублей.
На шкатулке нашли отпечаток пальца руки. Оставленный след оказался пригодным для дальнейшей экспертизы по установлению личности подозреваемого в свершении кражи. Также в доме и во дворе полицейскими были найдены следы обуви, предположительно принадлежащие женщине.
Участковый уполномоченный полиции опросил жильцов ближайших домов, и соседи указали на то, что этим утром они видели неизвестную женщину, шедшую по одной из улиц Дмитриевки, и дали ее подробное описание.
Бозбуждено уголовное дело о краже. С целью установления личности предполагаемого преступника отпечаток пальца был загружен в автоматизированную дактилоскопическую информационную систему. Для идентификации личности по следу одиночного пальца руки системой обрабатываются сотни разделов имеющихся в базе дактилокарт, что иногда может занять не один месяц.
Результат появился почти спустя полгода. В октябре 2014 года из одного из отделов полиции Самары пришло сообщение, что отпечаток пальца, который нефтегорскими полицейскими был загружен для поиска в базу, принадлежит уроженке города Уральска 1980 года рождения, которая ранее задерживалась в областном центре за совершенное правонарушение, и впоследствии была отпущена. Таким образом, следователям стала известна личность подозреваемой в совершении преступления в Дмитриевке. Как оказалось, данная гражданка не была зарегистрирована на территории Самарской области, поэтому в рамках уголовного дела подозреваемая была объявлена в федеральный розыск.
Несколько лет подозреваемой удавалось скрываться от сотрудников правоохранительных органов. В конце октября 2017 года из отдела полиции Пензенской области в дежурную часть Нефтегорска поступило сообщение, что разыскиваемая задержана за совершение правонарушения. Вскоре задержанную для проведения следственных действий этапировали в Нефтегорск. Предъявленные доказательства ее причастности к совершенному преступлению в Дмитриевке в марте 2014 года не оставили ей другого выбора, как полностью признаться в содеянном.
В настоящее время дело по краже денежных средств и ювелирных украшений направлено в суд для рассмотрения по существу. Уроженке Уральска грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
1 декабря 2017 20:43
Власти напоминают - участие в несанкционированном митинге влечет административную ответственность. Закон
413
1 декабря 2017 17:48
А также он пообещал в дальнейшем единовременно передать еще 1 миллион рублей и ежемесячно передавать 5миллионов рублей за не проведение в отношении взяткодателя... Закон
1295
30 ноября 2017 21:16
Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Закон
1283
30 ноября 2017 18:51
В случае, если мессенджер откажется от идентификации пользователей, он будет заблокирован. Закон
309
30 ноября 2017 17:49
Около 300 тонн одежды известных марок могло быть незаконно ввезено в Россию за последние два года через канал контрабанды, Закон
250
30 ноября 2017 17:42
В ведомстве поддержали инициативу об уголовной ответственности для организаций. Закон
290
30 ноября 2017 16:15
Он передал начальнику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области 200 тысяч рублей в качестве взятки... Закон
379
Происшествия
4 декабря 2017 15:43
Ранее судимые мужчины 1966 и 1986 годов рождения признались стражам правопорядка, что сняли крышки с канализационных колодцев в одном из соседних дворов. Происшествия
85
4 декабря 2017 15:09
В отношении ранее судимого за незаконный оборот наркотиков мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие, Происшествия
85
4 декабря 2017 13:08
Сейчас устанавливают его личность. Происшествия
253
Криминал
4 декабря 2017 13:53
У 80-летней пенсионерки она похитила из дома деньги и ювелирные изделия. Криминал
112
4 декабря 2017 13:24
Полицейские задержали подозреваемого в посредничестве во взяточничестве. Криминал
121
4 декабря 2017 10:46
После этого он потребовал деньги за возвращение вещей. Криминал
109
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5131
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1813
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8703
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2495
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10065
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2863
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2191
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1473
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1826
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1714
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1439
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3069
Мероприятия