Жительницу Уральска за кражу в Самарской области нашли по отпечатку пальца три года спустя

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В марте 2014 года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский» поступило сообщение от 80-летней жительницы села Дмитриевка о том, что у нее из дома похитили деньги и ювелирные изделия.Сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что около 9 утра она ушла в магазин, закрыв дом на замок. Ключ, как обычно, положила под коврик. Назад пенсионерка вернулась около полудня. Открыв замок, она зашла в дом. Женщине сразу бросилось в глаза, что некоторые вещи лежат не на своих местах. Догадка о визите в дом незваного гостя спустя пару минут нашла свое подтверждение: в спальне в тумбочке не оказалось денежных сбережений, а в зале из вазочки исчезли золотые украшения. В общей сложности сумму похищенного женщина оценила в 53 тысячи рублей.На шкатулке нашли отпечаток пальца руки. Оставленный след оказался пригодным для дальнейшей экспертизы по установлению личности подозреваемого в свершении кражи. Также в доме и во дворе полицейскими были найдены следы обуви, предположительно принадлежащие женщине.Участковый уполномоченный полиции опросил жильцов ближайших домов, и соседи указали на то, что этим утром они видели неизвестную женщину, шедшую по одной из улиц Дмитриевки, и дали ее подробное описание.Бозбуждено уголовное дело о краже. С целью установления личности предполагаемого преступника отпечаток пальца был загружен в автоматизированную дактилоскопическую информационную систему. Для идентификации личности по следу одиночного пальца руки системой обрабатываются сотни разделов имеющихся в базе дактилокарт, что иногда может занять не один месяц.Результат появился почти спустя полгода. В октябре 2014 года из одного из отделов полиции Самары пришло сообщение, что отпечаток пальца, который нефтегорскими полицейскими был загружен для поиска в базу, принадлежит уроженке города Уральска 1980 года рождения, которая ранее задерживалась в областном центре за совершенное правонарушение, и впоследствии была отпущена. Таким образом, следователям стала известна личность подозреваемой в совершении преступления в Дмитриевке. Как оказалось, данная гражданка не была зарегистрирована на территории Самарской области, поэтому в рамках уголовного дела подозреваемая была объявлена в федеральный розыск.Несколько лет подозреваемой удавалось скрываться от сотрудников правоохранительных органов. В конце октября 2017 года из отдела полиции Пензенской области в дежурную часть Нефтегорска поступило сообщение, что разыскиваемая задержана за совершение правонарушения. Вскоре задержанную для проведения следственных действий этапировали в Нефтегорск. Предъявленные доказательства ее причастности к совершенному преступлению в Дмитриевке в марте 2014 года не оставили ей другого выбора, как полностью признаться в содеянном.В настоящее время дело по краже денежных средств и ювелирных украшений направлено в суд для рассмотрения по существу. Уроженке Уральска грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает облМВД.