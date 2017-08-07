Жительницу Сызрани заподозрили в хранении марихуаны
7 августа 2017 11:14
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У полиции появилась оперативная информация о причастности жительницы города Сызрань 1982 года рождения к незаконному обороту наркотиков. С целью проверки сведений оперативники совестно с участковыми уполномоченными полиции около одного из домов на пр. 50 лет Октября в г. Сызрани задержали подозреваемую. В присутствии понятых сотрудники полиции досмотрели женщину, у нее был изъят небольшой пакет с веществом растительного происхождения. В ходе экспертизы установлено, что веществом является марихуана массой 312,9 грамма.
Со слов задержанной, марихуану она собиралась использовать для собственного употребления, без цели сбыта. Эта версия тщательно проверяется полицейскими. По данным сотрудников полиции, ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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