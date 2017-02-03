Жительницу Отрадного Самарской области задержали за оборот наркотиков

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Полицейские получили информацию о том, что жительница города Отрадный 1996 года рождения может быть причастна к сбыту запрещенных веществ. Предполагаемую злоумышленницу задержали возле дома на улице Ленина, где она проживает. У девушки полиэтиленовой пакет с кристаллическом веществом светло–синего цвета внутри, обмотанный скотчем, дорогостоящий сотовый телефон и банковскую карту.Во время обыска по месту жительства задержанной сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли 4 полиэтиленовых пакета, в которых находились еще 108 свертков, перемотанных скотчем разных цветов. Согласно заключению специалистов, в свертках находилось в общей сложности 56,11 грамма наркотиков синтетического происхождения. Также по результатам осмотра помещения были изъяты электронные весы, пластиковые пакеты с замком «салазки» с находящимися в них магнитами круглой формы, три банковские карты, связка магнитных ключей, упаковочный материал, сотовый телефон.Из собранных полицейскими материалов следует, что жительница Отрадного намеревалась сбыть синтетический наркотик третьим лицам. По данным стражей правопорядка, задержанная ранее не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. По факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Оперативники выясняют канал поставки запрещенного вещества на территорию губернии, сообщает облМВД.