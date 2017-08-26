Жительницу Октябрьска ограбил сожитель

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В полицию поступило сообщение от жительницы города Октябрьск 1978 года рождения. Заявительница сообщила, что у нее открыто похитили денежные средства в сумме 2,3 тыс. рублей.По словам женщины, преступление произошло в частном доме в городе Октябрьск. Жилплощадь принадлежит потерпевшей, проживает она там совместно с сожителем. По имеющимся у полицейских данным, в день совершения преступления, мужчина потребовал от возлюбленной деньги, но та ответила отказом. Тогда он вырвал сумку из рук заявительницы, достал из кошелька деньги и скрылся с места происшествия. После случившегося женщина обратилась за помощью в полицию.Подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался ранее судимый местный житель 1976 года рождения. По данным оперативников, похищенные денежные средства мужчина потратил на собственные нужды.В настоящее время о грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.