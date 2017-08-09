Жительницу Безенчукского райолна угрожал задушить бывший сожитель

107

В Безенчукскую полицию поступило сообщение от местной жительницы 1984 года рождения о том, что ей угрожают убийством. Приняв сигнал, сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу и опросили заявительницу. По словам женщины, находясь в подъезде дома, её грозился задушить бывший сожитель. При этом подозреваемым в адрес потерпевшей были высказаны слова угрозы убийством, которые были восприняты как реально опасные для здоровья и жизни. Вскоре злоумышленник был задержан.По данным полицейских, мужчина 1982 года рождения ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.