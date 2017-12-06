Жительница Жигулевска пыталась мошеннически получить пособие

103

Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что 42-летняя жительница Жигулевска обратилась с заявлением в учреждение для назначения ей единовременной выплаты пособия в размере 100 тысяч рублей. Подлинность предоставленных чеков, в том числе печати организаций вызвали сомнение у сотрудников заведения, и они обратились за помощью в полицию.В ходе проведенной проверки стражи правопорядка установили, что предоставленные женщиной документы, подтверждающие понесенные ею расходы по приобретению предметов, необходимых для ухода и развития ребенка на первом году жизни, являются подложными. Таким образом, единовременная выплата подозреваемой не была назначена в связи с не подтверждением подлинности документов.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.