Жительница Сызрани лишилась в супермаркете сумки
31 мая 2017 11:59
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26 мая в полицию обратилась жительница города Сызрань 1984 года рождения, которая сообщила, что стала жертвой имущественного преступления. По словам потерпевшей, она, находясь в супермаркете, расположенном на улице Московской, оставила сумку с документами и денежными средствами в ячейке для хранения вещей, отправившись за покупками. Вернувшись, женщина обнаружила, что ее сумка пропала.
Сотрудникам полиции удалось составить описание предполагаемой злоумышленницы. В этот же день подозреваемая в совершении преступления была задержана сотрудниками патрульно-постовой службы. Ей оказалась жительница города Сызрань 1990 года рождения. По словам женщины, она случайно открыла ключом чужую ячейку, но вместо того, чтобы запереть ее обратно, решила присвоить хранившиеся там вещи. При этом женщина не забыла найти свою камеру хранения и забрать свое имущество.
Возбуждено уголовное дело о краже, ведется следствие, сообщает облМВД.
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