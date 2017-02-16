Жительница Самары украла у знакомой золотую цепочку

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В полицию за помощью обратилась 53-летняя жительница Красноглинского района. У женщины из квартиры пропала золотая цепочка. Самостоятельные поиски успехом не увенчались, и женщина решила, что ее украли. Причиненный ущерб владелица украшения оценила почти в 25 000 рублей.Обнаружилось, что незадолго до пропажи украшения в гостях у 53-летний женщины была ее знакомая. По словам потерпевшей, встреча сопровождалась распитием спиртных напитков.Знакомая потерпевшей является жительницей Самары 1979 года рождения. Женщина нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Из установленных в ходе оперативно-разыскных мероприятий данных следовало, что к краже имущества может быть причастна именно она. В результате к настоящему времени похищенная золотая цепочка найдена и изъята. О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.