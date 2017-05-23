Жительница Самары подозревается в попытке украсть товар на крупную сумму в ТЦ

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В Самаре в вечернее время находившаяся на маршруте патрулирования группа задержания вневедомственной охраны получила информацию о сигнале «тревога» на охраняемом объекте. «Тревожная кнопка» сработала в одном из крупных торговых центров города. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выдвинулись на место вызова.По прибытии патрульные установили, что сорокалетняя жительница областного центра собиралась совершить тайное хищение из магазина товаров. Женщина подозревается в том, что пыталась вывезти продукты питания, постельное белье и посуду – по оценке персонала, ущерб, который был бы нанесен торговой точке, превысил 52 000 рублей.Сотрудники Росгвардии передали задержанную прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе отдела полиции. Сейчас в отношении жительницы Самары возбуждено уголовное дело о краже.