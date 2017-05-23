Жительница Самары подозревается в попытке украсть товар на крупную сумму в ТЦ
23 мая 2017 11:28
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В Самаре в вечернее время находившаяся на маршруте патрулирования группа задержания вневедомственной охраны получила информацию о сигнале «тревога» на охраняемом объекте. «Тревожная кнопка» сработала в одном из крупных торговых центров города. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выдвинулись на место вызова.
По прибытии патрульные установили, что сорокалетняя жительница областного центра собиралась совершить тайное хищение из магазина товаров. Женщина подозревается в том, что пыталась вывезти продукты питания, постельное белье и посуду – по оценке персонала, ущерб, который был бы нанесен торговой точке, превысил 52 000 рублей.
Сотрудники Росгвардии передали задержанную прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе отдела полиции. Сейчас в отношении жительницы Самары возбуждено уголовное дело о краже.
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