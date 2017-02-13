Жительница Похвистневского района прятала марихуану в сигаретной пачке

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Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали местную жительницу 1984 года рождения. По предварительной информации, полученной полицейскими, женщина могла иметь при себе запрещенные вещества.Сотрудники органов внутренних дел доставили предполагаемую злоумышленницу в отдел полиции. В присутствии понятых стражи правопорядка провели ее личный досмотр, обнаружили и изъяли у задержанной пачку из-под сигарет, в которой находилось вещество растительного происхождения. Содержимое пачки полицейские отправили на экспертизу. Результат исследования показал, что это марихуана общей массой 11,5 грамма.Также сотрудники полиции провели осмотр домовладения подозреваемой, в котором обнаружили и изъяли сухие части растения, внешне похожего на коноплю. Эксперты установили, что изъятое вещество действительно является наркотикосодержащим общей массой 195,42 грамма.По данным сотрудников органов внутренних дел, жительница Похвистнево ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. Безработная женщина пояснила, что коноплю она собрала у себя на огороде и хранила для личного потребления. В отношении нее возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.