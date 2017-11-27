Жительница Красноярского района с ножом напала на знакомую с сожителем, мужчина погиб

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В полицию по Красноярскому району поступило сообщение от медицинской сестры о том, что в квартире по улице Первомайская пос. Мирный обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.Сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп 47-летнего мужчины с ранениями в области шеи и 35-летнюю женщину с ранением в лопаточной области. Мужчина скончался до приезда скорой помощи, а женщина была доставлена в больницу, после оказания медицинской помощи госпитализация пострадавшей не потребовалась.В ходе опроса соседей полицейские установили, что в помещении распивали спиртные напитки 50-летняя хозяйка квартиры, её сожитель и их 35-летняя знакомая. В ходе застолья между мужчиной и гостьей возник конфликт.В отношении 35-летней подозреваемой Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.По данным сотрудников органов внутренних дел, женщина ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за грабежи, вымогательство и сбыт наркотиков, сообщает облМВД.