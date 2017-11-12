Житель села Богатое мошеннически похитил телефон соседа, попросив позвонить

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Сотрудникам подразделения участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Богатовский» поступила оперативная информация, что житель Богатовского района путем обмана и злоупотребления доверием завладел сотовым телефоном соседа.

В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение ранее судимого жителя села Богатое 1991 года рождения и задержали его.

В ходе опроса злоумышленник признал вину, и рассказал сотрудникам полиции, что пришел в гости к соседу, попросил мобильный телефон, под благовидным предлогом "позвонить", и, когда сосед отлучился, скрылся с места происшествия. Уже на улице продал украденный телефон за 1000 рублей прохожему. Вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.