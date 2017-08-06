Житель Жигулевска украл из квартиры мультиварку

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В полицию Жигулевска с заявлением обратилась местная жительница, 1972 года рождения. Женщина сообщила полицейским, что у нее из квартиры похищена кухонная техника на общую сумму 6 700 рублей.Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Жигулевска. По предварительной информации, злоумышленник проник в квартиру через незапертую входную дверь и, убедившись, что в квартире никого нет, похитил имущество. В настоящее время похищенная мультиварка изъята по месту жительства подозреваемого. Остальное имущество злоумышленник успел сдать в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.По данным оперативников, подозреваемый работает в одной из организаций города и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Задержанный признал свою вину полностью.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.