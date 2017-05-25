Житель Жигулевска ударил приятеля, тот упал животом на нож

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Инцидент произошел в квартире одного из домов, расположенных на улице Репина. По предварительной версии стражей правопорядка, в ходе ссоры, возникшей на фоне личных неприязненных отношений, 59-летний местный житель ударил ногой в спину своего знакомого, у которого в руках находился нож. От удара 44-летний мужчина упал, наткнувшись животом на острие ножа.Прибывшие по указанному адресу сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии вызвали потерпевшему скорую помощь, после чего доставили в Отдел МВД России по г. Жигулевску для дальнейшего разбирательства всех находившихся в квартире граждан. В ходе опроса один из доставленных полностью признал свою вину.По данным оперативников, подозреваемый нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хранение наркотических средств.По статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.