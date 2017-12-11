Житель Волжского района Самарской области получил удар ножом в живот от сожительницы

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В больницу Самары поступило бригадой скорой помощи был доставлен житель Волжского района 1977 года рождения, нуждающийся в срочной госпитализации из-за ножевого ранения в брюшной полости.На место, откуда был доставлен мужчина немедленно выехали сотрудники полиции О МВД России по Волжскому району. По прибытию полицейские обнаружили в квартире женщину в алкогольном опьянении, при осмотре квартиры обнаружены нож и тряпки со следами крови.В ходе работы опрошены соседи, которые показали, что данная пара сожительствует давно, часто устраивает скандалы, злоупотребляет алкоголем и непристойно ведет себя, что и происходило в день поступления мужчины в больницу. В ходе проведения расследования, опрошенная сожительница, местная жительница 1983 года рождения, призналась что преступление совершено ею в результате бытового конфликта, после совместного распития спиртных напитков. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.