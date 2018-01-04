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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Житель Тольятти во время семейного конфликта угрожал расправиться с родственниками

4 января 2018 10:25
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Житель Тольятти во время семейного конфликта угрожал расправиться с родственниками. Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
 
Экипаж вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования в Автозаводском районе города Тольятти. В ночное время сотрудники Росгвардии получили сообщение об инциденте в одном из домов на улице Юбилейной. Стражи правопорядка незамедлительно выехали по указанному адресу.

Прибывшие патрульные обнаружили на месте происшествия мужчину, который устроил дебош. Он угрожал расправиться с родственниками – учитывая то, что ранее судимый тольяттинец 1956 года рождения в этот момент держал в руках кусок арматуры, родственники восприняли угрозу реально и позвонили в полицию.

Сотрудники вневедомственной охраны пресекли противоправное деяние и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. С места происшествия было изъято предполагаемое орудие правонарушения – кусок арматуры.

По итогам дальнейшего разбирательства в полиции в отношении жителя Тольятти возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.


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