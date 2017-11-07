Житель Тольятти подозревается в незаконном хранении марихуаны

101

Находившейся на маршруте патрулирования в Центральном районе города экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на подозрительного мужчину. До этого спокойно двигавшийся по улице Шевченко пешеход увидел служебный автомобиль, резко ускорил шаг и попытался скрыться. Стражи правопорядка остановили его, чтобы выяснить причину такого поведения.

В ходе беседы с патрульными ранее судимый 40-летний тольяттинец признался, что пытался убежать от них, так как хранит запрещенное вещество. Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции.

В дальнейшем в ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанного был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения. По результатам проведенного исследования эксперты-криминалисты дали заключение, что это марихуана массой почти 30 граммов.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.