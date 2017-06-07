Житель Тольятти, завербованный ИГИЛ, проведет два года в колонии
7 июня 2017 13:37
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В Самарской области вступил в законную силу приговор Приволжского окружного военного суда в отношении студента Тольяттинского государственного университета. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела по статье «Приготовление к участию в террористической организации», приговорил 29-летнего студента к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима, пишет 63.ру.
– В начале октября прошлого года мужчина вступил в интернет-сообщество террористической направленности, и там установил контакт с вербовщиков «ИГИЛ» (запрещенная в РФ террористическая организация), и под его влиянием решил поехать в Сирию и вступить в ряды этой организации, – сообщили в УФСБ России по Самарской области.
Напомним, ранее вербовщик приобрел для жителя Тольятти электронные билеты на самолет Самара – Москва – Стамбул, однако покинуть пределы региона студенту помешали сотрудники ФСБ.
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