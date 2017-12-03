Житель Тольятти, задержанный по подозрению в разбое, на допросе признался еще и в грабеже

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В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту разбойного нападения, сотрудники уголовного розыска УМВД России по г.Тольятти выявили еще одно преступление, произошедшее в августе этого года. В ходе допроса подозреваемый признался, что совершил грабеж в отношении женщины.Полицейские выяснили, что возле одного из домов по бульвару Туполева местная жительница 1967 года рождения шла домой, в этот момент к ней подошел незнакомец и путем рывка похитил золотую цепочку с крестиком, после чего скрылся. Причиненный ущерб составил 30 тысяч рублей. В дальнейшем похищенное имущество мужчина продал, а деньги потратил на собственные нужды.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.