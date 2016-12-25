Житель Сызрани украл колеса и инструменты из гаража

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В полицию Сызрани поступило сообщение от 37-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что из его гаража, расположенного на проспекте 50 лет Октября, украдены автомобильные колеса, литые диски и строительные инструменты. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 18 000 рублей.По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и установили, что злоумышленник проник в гараж путем подбора ключей. Они возбудили уголовное дело о краже.Оперативники получили информацию о том, что кражу мог совершить ранее судимый за аналогичное противоправное деяние местный житель 1983 года рождения.По данным сотрудников органов внутренних дел, украденное имущество подозреваемый продал, а вырученные средства потратил на личные нужды, сообщает облМВД.