Житель Сызрани украл бензогенератор из рыболовного стана
24 ноября 2017 10:18
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Преступление было совершено в городе Сызрань. Злоумышленник повредил замок на входной двери и проник в помещение рыболовного стана, расположенного в Рыбинском переулке. Добычей вора стали бензогенератор импортного производства стоимостью 38 тысяч рублей и деньги в размере 8 тысяч рублей.
Обнаружив пропажу, потерпевший – мужчина 1983 года рождения, написал заявление в полицию. Сотрудникам органов внутренних дел удалось установить, как выглядел злоумышленник. Стражи правопорядка составили на него ориентировку, которая была направлена патрульным экипажам, несущим службу на территории города.
В результате организованных разыскных мероприятий личность подозреваемого в краже установил экипаж вневедомственной охраны. На улице Московской патрульные заметили мужчину, внешность которого совпадала с приметами злоумышленника. Сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего жителя Сызрани и передали для дальнейшего разбирательства полицейским.
Версия о причастности мужчины к тайному хищению чужого имущества подтвердилась. В отношении него возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии.
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