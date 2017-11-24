Житель Сызрани украл бензогенератор из рыболовного стана

92

Преступление было совершено в городе Сызрань. Злоумышленник повредил замок на входной двери и проник в помещение рыболовного стана, расположенного в Рыбинском переулке. Добычей вора стали бензогенератор импортного производства стоимостью 38 тысяч рублей и деньги в размере 8 тысяч рублей.Обнаружив пропажу, потерпевший – мужчина 1983 года рождения, написал заявление в полицию. Сотрудникам органов внутренних дел удалось установить, как выглядел злоумышленник. Стражи правопорядка составили на него ориентировку, которая была направлена патрульным экипажам, несущим службу на территории города.В результате организованных разыскных мероприятий личность подозреваемого в краже установил экипаж вневедомственной охраны. На улице Московской патрульные заметили мужчину, внешность которого совпадала с приметами злоумышленника. Сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего жителя Сызрани и передали для дальнейшего разбирательства полицейским.Версия о причастности мужчины к тайному хищению чужого имущества подтвердилась. В отношении него возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии.