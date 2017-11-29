Житель Ставропольского района ограбил на улице свою знакомую
29 ноября 2017 09:10
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В отдел полиции Ставропольского района поступило сообщение от жительницы села Бахилово, которая сообщила стражам порядка о том, что ее ограбили. 34-летняя женщина пояснила, что вечером она встретила на улице своего знакомого. В процессе общения мужчина стал требовать отдать ему сотовый телефон, принадлежавший женщине. После того, как она отказалась выполнить требование, злоумышленник стал ее толкать. Не удержавшись на ногах, женщина упала, чем и воспользовался злоумышленник, вытащив из кармана ее куртки телефон. Завладев средством связи, молодой человек поспешил скрыться. Ущерб потерпевшая оценила в 6300 рублей.
Пострадавшая описала полицейским особые приметы нападавшего, а так же указала его имя и место проживания. Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний житель села Александровка, неоднократно судимый за кражи чужого имущества. Полицейские выехали по указанному адресу и задержали подозреваемого по месту жительства. Так же правоохранители провели обыск в его квартире, опросили соседей и возможных свидетелей происшествия. Похищенный телефон у подозреваемого изъяли уже в следственном отделе.
Возбуждено уголовное дело о грабеже. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет, сообщает облМВД.
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