Житель Самары подсел в машину к знакомой и уехал, когда девушка вышла

105

На днях по подозрению в угоне автомобиля сотрудники полиции задержали самарца 1988 года рождения. Как следует из собранных материалов, предполагаемый злоумышленник проходил мимо дома, расположенного на улице Енисейской. В одной из припаркованных во дворе иномарок он заметил свою давнюю знакомую – в салоне автомобиля девушка слушала музыку. Молодой человек присоединился к ней. Через некоторое время девушка отлучилась, оставив ключи от автомобиля в замке зажигания, чем и воспользовался злоумышленник. Мужчина пересел на водительское сиденье и уехал. Однако около одного из домов на улице Георгия Димитрова он не справился с управлением, допустив столкновение с другим автомобилем.В это же время в полицию с заявлением о пропаже иномарки обратился ее владелец – самарец 1968 года рождения. Он пояснил, что ключи от припаркованного возле дома автотранспорта попросила у него знакомая. Однако спустя некоторое время приятельница позвонила и сообщила о пропаже автомобиля, и о том, кто может быть причастен к этому.Выяснив у заявителя приметы автотранспорта и предполагаемого злоумышленника, сотрудники полиции приступили к установлению местонахождения похищенного авто. В ходе работы сотрудники уголовного розыска выяснили, что угнанный автомобиль попал в ДТП. При сравнении данных водителя попавшей в ДТП иномарки и разыскиваемого мужчины сведения совпали. В результате подозреваемый в совершении преступления был задержан. Медицинское освидетельствование показало наличие опьянения у мужчины.Об угоне возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемый 1988 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности, сообщает облМВД.