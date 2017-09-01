Житель Самарской области во время ссоры схватил нож и угрожал убить жену

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Экипаж вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования в поселке Серноводск Сергиевского района. В утреннее время сотрудники Росгвардии получили сообщение об инциденте в одном из домов на улице Серной. Стражи правопорядка незамедлительно выехали по указанному адресу.К патрульным за помощью обратилась женщина 1975 года рождения пояснила, что супруг угрожал ей убийством. Учитывая то, что мужчина при этом держал в руках нож и размахивал им, потерпевшая восприняла угрозу реально и сообщила об этом в полицию. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 44-летнего подозреваемого и передали прибывшей следственно-оперативной группе полиции.С места происшествия был изъято нож – предполагаемое орудие правонарушения. По итогам дальнейшего разбирательства в полициивозбуждено уголовное дело об угрозе убийством, сообщает пресс-группа Росгвардии.