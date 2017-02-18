Житель Похвистневского района в маске и с ножом ограбил кассу в магазине

89

В конце декабря 2016 года в дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» поступило сообщение от продавца магазина, расположенного на улице Куйбышева в Похвистнево. Женщина рассказала, что около двух часов дня в магазин вошел мужчина, на голове которого была надета маска. Угрожая ей ножом, злоумышленник открыто похитил из кассы денежные средства в сумме 25 000 рублей, после чего скрылся.Прибывшие по указанному адресу сотрудники органов внутренних дел осмотрели место происшествия, опросили заявителя и установили возможных свидетелей случившегося. Недалеко от торговой точки была обнаружена самодельная маска, лежавшая на земле.Полицейские предположили, что к грабежу может быть причастен безработный житель Похвистневского района 1987 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.Мужчину задержали. Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что похищенные денежные средства потратил на собственные нужды.О грабеже возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает облМВД.