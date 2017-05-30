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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Житель Похвистнево украл автомобиль, чтобы разобрать на запчасти

30 мая 2017 11:51
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Машину вернули владелице.

В полицию обратилась 32-летняя жительница города Похвистнево. Женщина рассказала, что со двора дома, расположенного на улице Васильева, была похищена принадлежащая ей автомашина ВАЗ-21104. На розыск автомобиля были ориентированы все наружные службы полиции.

В время проведения оперативных мероприятий на улице Лермонтова сотрудники уголовного розыска заметили подозрительного гражданина, который нес в руках аккумулятор и домкрат. При виде полицейских мужчина попытался скрыться, однако это ему не удалось. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений безработный местный житель 1990 года рождения. В ходе беседы с оперативниками мужчина сознался в хищении автотранспорта и добровольно указал его местонахождение. Задержанный рассказал, что автомобиль он хотел разобрать на запчасти и продать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД. Транспортное средство возвращено законному владельцу.
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Комментарии



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