Житель Похвистнева воровал колодезные люки

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В полицию обратились местные жители. Они сообщили о том, что неизвестный мужчина, передвигающийся на автомобиле ВАЗ-21099, украл нескольких чугунных крышек с колодцев.Представители коммунальных служб города Похвистнево подтвердили факты хищения. По фактам кражи возбудили уголовное дело.Сотрудники уголовного розыска установили личность владельца автомобиля, на котором передвигался злоумышленник. Выяснилось, что машина принадлежит безработному местному жителю 1975 года рождения.На заднем сиденье транспортного средства в присутствии понятых оперативники обнаружили колодезный люк. Мужчина не стал отрицать своей причастности к совершению противоправных деяний. В ходе осмотра места жительства подозреваемого сотрудники полиции нашли еще 19 украденных крышек.В настоящее время изъятые люки возвращены в коммунальные организации города Похвистнево, сообщает облМВД.